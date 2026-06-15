FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA Rue Labeda Toulouse

Toulouse

FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA

Rue Labeda RUE LABEDA ET RUE DES TROIS JOURNÉES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 01:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Fêtez la musique à deux pas de Jean Jaurès !

Au programme

2 scènes 2 rues qui joueront en simultanées

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .

Rue Labeda RUE LABEDA ET RUE DES TROIS JOURNÉES Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Celebrate music just a stone’s throw from Jean Jaurès!

L’événement FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE