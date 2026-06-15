FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA Rue Labeda Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA Rue Labeda Toulouse dimanche 21 juin 2026.
Toulouse
FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA
Rue Labeda RUE LABEDA ET RUE DES TROIS JOURNÉES Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 01:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fêtez la musique à deux pas de Jean Jaurès !
Au programme
2 scènes 2 rues qui joueront en simultanées
Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement https://fetedelamusique.culture.gouv.fr .
Rue Labeda RUE LABEDA ET RUE DES TROIS JOURNÉES Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Celebrate music just a stone’s throw from Jean Jaurès!
L’événement FETE DE LA MUSIQUE RUE LABEDA Toulouse a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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