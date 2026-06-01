Sablé-sur-Sarthe

Fête de la Musique

Centre ville Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Samedi 20 juin, venez célébrer la fête de la musique à Sablé !

Dès 11 h 45 sur la place de la République. À partir de 18 h, le public sabolien pourra déambuler entre plusieurs scènes, places Raphaël-Élizé, place Dom-Guéranger. .

Centre ville Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00

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English :

Come and celebrate the Fête de la Musique in Sablé on Saturday 20 June!

L’événement Fête de la Musique Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-10 par CDT72