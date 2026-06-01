Fête de la Musique Sablé-sur-Sarthe
Fête de la Musique Sablé-sur-Sarthe samedi 20 juin 2026.
Sablé-sur-Sarthe
Fête de la Musique
Centre ville Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Samedi 20 juin, venez célébrer la fête de la musique à Sablé !
Dès 11 h 45 sur la place de la République. À partir de 18 h, le public sabolien pourra déambuler entre plusieurs scènes, places Raphaël-Élizé, place Dom-Guéranger. .
Centre ville Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00
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English :
Come and celebrate the Fête de la Musique in Sablé on Saturday 20 June!
L’événement Fête de la Musique Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-10 par CDT72
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