Sablé-sur-Sarthe

Le Piano en Chanteurs

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Le spectacle dont vous êtes le héros ! Maestro et Procrastine vous attendent pour vous faire vivre une soirée mémorable. Spectacle pour grands et petits. Sur réservation ci-dessous. Sur réservation Participation au chapeau

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44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire 06 80 47 81 67

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English :

The show where you’re the hero! Maestro and Procrastine await you for a memorable evening. Show for young and old. Book below. By reservation Hat-trick

L’événement Le Piano en Chanteurs Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72