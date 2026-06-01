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La Cervelle est sous le Chapeau Sablé-sur-Sarthe

La Cervelle est sous le Chapeau Sablé-sur-Sarthe vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 44 Bis Rue du Mans

Ville : 72300 Sablé-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sablé-sur-Sarthe

La Cervelle est sous le Chapeau

44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

La troupe Pas Sage à l’Acte vient à la Casa Feliz. Après leur succès à Auvers le Hamon, ils interprèteront chez nous la comédie de Jean-Claude Martineau mise en scène par Julie Drans Carter. Dans un cadre bucolique, venez les applaudir puis profiter du bar associatif
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44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire   06 80 47 81 67

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English :

The Pas Sage à l?Acte troupe is coming to Casa Feliz. After their success in Auvers le Hamon, they’ll be performing Jean-Claude Martineau’s comedy directed by Julie Drans Carter. Come and applaud them in a bucolic setting, then enjoy the bar at the Casa Feliz

L’événement La Cervelle est sous le Chapeau Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72

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