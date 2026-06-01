Fête de la musique Saint-Christophe-et-le-Laris
Fête de la musique Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 20 juin 2026.
Saint-Christophe-et-le-Laris
Fête de la musique
place du Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez nombreux à la fête de la musique!
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place du Laris Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 61 88
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English :
Come one, come all to the Music Festival!
L’événement Fête de la musique Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme