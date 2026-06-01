Fête de la musique Saint-Christophe-et-le-Laris samedi 20 juin 2026.

Saint-Christophe-et-le-Laris

Fête de la musique

place du Laris Saint-Christophe-et-le-Laris Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez nombreux à la fête de la musique!

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place du Laris Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 61 88

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English :

Come one, come all to the Music Festival!

L’événement Fête de la musique Saint-Christophe-et-le-Laris a été mis à jour le 2026-06-15 par Valence Romans Tourisme