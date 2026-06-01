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Fête de la musique Saint-Maurice-sur-Aveyron

Fête de la musique Saint-Maurice-sur-Aveyron

Fête de la musique Saint-Maurice-sur-Aveyron samedi 20 juin 2026.

Ville : 45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron

Département : Loiret

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Maurice-sur-Aveyron

Fête de la musique

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique
Fête de la musique. A partir de 19h au stade. Musique et pique-nique.   .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63 

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Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD

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