Saint-Maurice-sur-Aveyron

Fête de la musique

Saint-Maurice-sur-Aveyron Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique

Fête de la musique. A partir de 19h au stade. Musique et pique-nique. .

Saint-Maurice-sur-Aveyron 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 10 63

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Saint-Maurice-sur-Aveyron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD