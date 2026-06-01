Fête de la Musique Restaurant La Rencontre Saint-Pardoux-Morterolles
Fête de la Musique Restaurant La Rencontre Saint-Pardoux-Morterolles dimanche 21 juin 2026.
Saint-Pardoux-Morterolles
Fête de la Musique
Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
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Restaurant La Rencontre Lieu-dit Puy la Croix Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 34 93
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Saint-Pardoux-Morterolles a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Creuse Sud Ouest