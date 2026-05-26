Fête de la musique Place du Marché, en bord de Lot Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Fête de la musique

Place du Marché, en bord de Lot Place du Marché Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Organisée par l’association des commerçants et soutenue par la municipalité, cette soirée animée par Pascal Chatel, promet un moment convivial et festif pour tous.

Restauration et buvette sur place. .

Place du Marché, en bord de Lot Place du Marché Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 24 58

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English :

L’événement Fête de la musique Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne