Fête de la musique, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère

Fête de la musique Dimanche 21 juin, 18h00 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

FLYER

18h > 19h : karaoké

A partir de 19h, 3 groupes en concert live !

Radio Silence (Pop Rock)

Les Kactus (Pop Rock Blues)

Ach ! Monik (Punk Rock Festif)

Tout ce qu’il faut pour manger sur place : grillades, plats végétraiens (salades composées et samoussas)… et toujours, les meilleures frites du monde !

Objectif Zéro Déchet : Amenez votre vaisselle, vous pourrez la laver sur place.

Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://foyerrurallasserrepradere.fr/wp-content/uploads/2026/05/2026-Fete-de-la-musique-Flyer.pdf »}]

Venez fêter la musique et l’été sur la prairie ! A partir de 18h