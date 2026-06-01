Fête de la musique, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère
Fête de la musique, Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère, Lasserre-Pradère dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique Dimanche 21 juin, 18h00 Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00
18h > 19h : karaoké
A partir de 19h, 3 groupes en concert live !
- Radio Silence (Pop Rock)
- Les Kactus (Pop Rock Blues)
- Ach ! Monik (Punk Rock Festif)
Tout ce qu’il faut pour manger sur place : grillades, plats végétraiens (salades composées et samoussas)… et toujours, les meilleures frites du monde !
Objectif Zéro Déchet : Amenez votre vaisselle, vous pourrez la laver sur place.
Salle du temps libre, 35130 Lasserre-Pradère 43.64040187126239, 1.1665989788894593 Lasserre-Pradère 31530 Lasserre Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://foyerrurallasserrepradere.fr/wp-content/uploads/2026/05/2026-Fete-de-la-musique-Flyer.pdf »}]
Venez fêter la musique et l’été sur la prairie ! A partir de 18h
À voir aussi à Lasserre-Pradère (Haute-Garonne)
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