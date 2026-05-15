Fête de la musique Velet
Fête de la musique Velet samedi 27 juin 2026.
Velet
Fête de la musique
Salle des fêtes Velet Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le Foyer culturel de Velet organise la fête de la musique. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 54
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Velet a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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