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Fête de la musique Velet

Fête de la musique Velet samedi 27 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 70100 Velet

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Velet

Fête de la musique

Salle des fêtes Velet Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le Foyer culturel de Velet organise la fête de la musique. Buvette et petite restauration sur place.   .

Salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 54 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Velet a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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