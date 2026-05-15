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Vide-grenier Velet

Vide-grenier Velet dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Parking salle des fêtes

Ville : 70100 Velet

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Velet

Vide-grenier

Parking salle des fêtes Velet Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Le foyer culturel de Velet organise son traditionnel vide grenier.   .

Parking salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 22 27 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Velet a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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