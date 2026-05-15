Velet

Vide-grenier

Parking salle des fêtes Velet Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le foyer culturel de Velet organise son traditionnel vide grenier. .

Parking salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 22 27

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Velet a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY