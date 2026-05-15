Vide-grenier Velet
Vide-grenier Velet dimanche 14 juin 2026.
Velet
Vide-grenier
Parking salle des fêtes Velet Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le foyer culturel de Velet organise son traditionnel vide grenier. .
Parking salle des fêtes Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 22 27
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Velet a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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