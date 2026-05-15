Rallye Moto et concert Velet
Rallye Moto et concert Velet samedi 20 juin 2026.
Velet
Rallye Moto et concert
Stade Velet Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 20:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Les motards Veletois vous invitent à l’évènement Moto’s day et vous propose un rallye moto.
Buvette et restauration rapide sur place. .
Stade Velet 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 73 50 51 lesmotardsveletois@hotmail.fr
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English : Rallye Moto et concert
L’événement Rallye Moto et concert Velet a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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