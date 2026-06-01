Fête de la musique Villiers Villiers samedi 20 juin 2026.

Villiers

Fête de la musique Villiers

7 Grand Rue Villiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée au Pijaro pour la fête de la musique. Happy hour, musique, repas (réservation conseillée).

Soirée au Pijaro pour la fête de la musique. Happy hour, musique, repas (réservation conseillée). .

7 Grand Rue Villiers 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 56 54 84

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English : Fête de la musique Villiers

An evening at Le Pijaro for Music Festival. Happy hour, music, and dinner (reservations recommended).

L’événement Fête de la musique Villiers Villiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou