Fête de la musique Villiers Villiers
Fête de la musique Villiers Villiers samedi 20 juin 2026.
Villiers
Fête de la musique Villiers
7 Grand Rue Villiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée au Pijaro pour la fête de la musique. Happy hour, musique, repas (réservation conseillée).
Soirée au Pijaro pour la fête de la musique. Happy hour, musique, repas (réservation conseillée). .
7 Grand Rue Villiers 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 56 54 84
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English : Fête de la musique Villiers
An evening at Le Pijaro for Music Festival. Happy hour, music, and dinner (reservations recommended).
L’événement Fête de la musique Villiers Villiers a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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