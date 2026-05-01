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Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun

Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun samedi 23 mai 2026.

Adresse : 208 Kervillé

Ville : 29790 Beuzec-Cap-Sizun

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Beuzec-Cap-Sizun

Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Observation des insectes avec Pierre Zagatti, entomologiste

Découverte ludique des plantes avec Cindy Robert, formée à l’Ecole Bretonne d’Herboristerie

Présentation du livre À la croisée des chemins d’Elodie Parcou, photographe naturaliste et Brigitte Le Borgne, poète   .

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 69 37 21 73 

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English :

L’événement Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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