Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun
Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun samedi 23 mai 2026.
Beuzec-Cap-Sizun
Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé
208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Observation des insectes avec Pierre Zagatti, entomologiste
Découverte ludique des plantes avec Cindy Robert, formée à l’Ecole Bretonne d’Herboristerie
Présentation du livre À la croisée des chemins d’Elodie Parcou, photographe naturaliste et Brigitte Le Borgne, poète .
208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 69 37 21 73
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English :
L’événement Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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