Beuzec-Cap-Sizun

Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Observation des insectes avec Pierre Zagatti, entomologiste

Découverte ludique des plantes avec Cindy Robert, formée à l’Ecole Bretonne d’Herboristerie

Présentation du livre À la croisée des chemins d’Elodie Parcou, photographe naturaliste et Brigitte Le Borgne, poète .

208 Kervillé Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 7 69 37 21 73

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English :

L’événement Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz