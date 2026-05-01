Beuzec-Cap-Sizun

Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé

Kervillé n°208 Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Animation insectes avec Pierre Zagatti et rallye botanique avec Cindy Bassompierre dans le cadre de la fête de la nature. .

Kervillé n°208 Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 49 22 40 91

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English :

L’événement Fête de la nature à l’Ecolieu Kervillé Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz