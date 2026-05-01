FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE Route Nationale Villenouvelle

Villenouvelle

FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE

Route Nationale MAISON CITOYENNE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Petits et grands sont invités à participer à cette journée festive, ludique et pédagogique.

Une occasion idéale pour se reconnecter à la nature, apprendre en s’amusant et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Au programme nature, rencontres et émerveillement !

10h00 Balade botanique “Tisanes champêtres”

Explorez les plantes sauvages comestibles et médicinales, apprenez à les reconnaître et découvrez leurs usages traditionnels.

14h00 Balade ornithologique “Oiseaux des villes, oiseaux des champs”

Partez à la rencontre des espèces locales, apprenez à les identifier et comprenez leur rôle essentiel dans nos écosystèmes.

18h00 Ciné-débat & apéro “La biodiversité”

Une projection inspirante suivie d’un échange convivial pour mieux comprendre les enjeux actuels et imaginer ensemble des actions concrètes.

Un événement gratuit, ouvert à tous ! .

Route Nationale MAISON CITOYENNE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie autan.nature@gmx.com

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English :

Young and old are invited to take part in this festive, fun and educational day.

An ideal opportunity to reconnect with nature, learn while having fun, and share a warm moment with family and friends.

L’événement FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE