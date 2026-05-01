FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE Route Nationale Villenouvelle
FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE Route Nationale Villenouvelle samedi 23 mai 2026.
Villenouvelle
FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE
Route Nationale MAISON CITOYENNE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Petits et grands sont invités à participer à cette journée festive, ludique et pédagogique.
Une occasion idéale pour se reconnecter à la nature, apprendre en s’amusant et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.
Au programme nature, rencontres et émerveillement !
10h00 Balade botanique “Tisanes champêtres”
Explorez les plantes sauvages comestibles et médicinales, apprenez à les reconnaître et découvrez leurs usages traditionnels.
14h00 Balade ornithologique “Oiseaux des villes, oiseaux des champs”
Partez à la rencontre des espèces locales, apprenez à les identifier et comprenez leur rôle essentiel dans nos écosystèmes.
18h00 Ciné-débat & apéro “La biodiversité”
Une projection inspirante suivie d’un échange convivial pour mieux comprendre les enjeux actuels et imaginer ensemble des actions concrètes.
Un événement gratuit, ouvert à tous ! .
Route Nationale MAISON CITOYENNE DE VILLENOUVELLE Villenouvelle 31290 Haute-Garonne Occitanie autan.nature@gmx.com
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English :
Young and old are invited to take part in this festive, fun and educational day.
An ideal opportunity to reconnect with nature, learn while having fun, and share a warm moment with family and friends.
L’événement FÊTE DE LA NATURE À VILLENOUVELLE Villenouvelle a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE