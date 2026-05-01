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Fête de la nature place de la mairie Aigondigné

Fête de la nature place de la mairie Aigondigné

Fête de la nature place de la mairie Aigondigné samedi 23 mai 2026.

Lieu : place de la mairie

Adresse : Mougon

Ville : 79370 Aigondigné

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Aigondigné

Fête de la nature

place de la mairie Mougon Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Déambulation dans le bourg de Mougon et observation des oiseaux de villages.

Animation par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Inscription https://framaforms.org/aigondigne-votre-inscription-a-la-fete-de-la-nature-2026-1777285430   .

place de la mairie Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 10 41 02  communication@aigondigne.fr

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English :

L’événement Fête de la nature Aigondigné a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois

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