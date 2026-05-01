Fête de la nature place de la mairie Aigondigné
Fête de la nature place de la mairie Aigondigné samedi 23 mai 2026.
Aigondigné
Fête de la nature
place de la mairie Mougon Aigondigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Déambulation dans le bourg de Mougon et observation des oiseaux de villages.
Animation par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.
Inscription https://framaforms.org/aigondigne-votre-inscription-a-la-fete-de-la-nature-2026-1777285430 .
place de la mairie Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 10 41 02 communication@aigondigne.fr
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English :
L’événement Fête de la nature Aigondigné a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois
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