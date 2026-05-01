Fête de la nature place de la mairie Aigondigné

Aigondigné

Fête de la nature

place de la mairie Mougon Aigondigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Déambulation dans le bourg de Mougon et observation des oiseaux de villages.

Animation par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres.

Inscription https://framaforms.org/aigondigne-votre-inscription-a-la-fete-de-la-nature-2026-1777285430 .

place de la mairie Mougon Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 10 41 02 communication@aigondigne.fr

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English :

L’événement Fête de la nature Aigondigné a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays Mellois