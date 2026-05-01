Fête de la nature Balade et causerie Vernoise Atrium Vergt

Vergt

Fête de la nature Balade et causerie Vernoise

Atrium 3 Chemin du Château Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’association Vergt Patrimoine propose une balade à deux voix conjuguant regard historique et découverte de la faune et la flore printanière.

Balade de 4km suivie d’un apéritif de saison.

Réservation obligatoire au 06 24 23 19 61/ association.vp24@gmail.com

Prévoir chaussures adaptées.

Accompagnés de l’association Vergt Patrimoine, partez à la rencontre d’un petit bout de nature Vernoise.

Une balade à deux voix conjuguant regard historique et découverte de la faune et la flore printanière, alimentée par les résultats des inventaires de l’Atlas de la biodiversité et par le projet de restauration des méandres du Vern.

Balade de 4km suivie d’un apéritif de saison.

Réservation obligatoire au 06 24 23 19 61 ou à association.vp24@gmail.com

Matériel à prévoir chaussures adaptées.

Niveau requis terrain légèrement accidenté (chemin forestier) avec un peu de dénivelé.

RDV à l’Atrium, 3 chemin du Château 24380. .

Atrium 3 Chemin du Château Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 23 19 61 association.vp24@gmail.com

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English : Fête de la nature Balade et causerie Vernoise

The Vergt Patrimoine association is offering a two-part walk combining a historical perspective with the discovery of spring flora and fauna.

4km walk followed by a seasonal aperitif.

Booking essential: 06 24 23 19 61/ association.vp24@gmail.com

Please bring suitable footwear.

L’événement Fête de la nature Balade et causerie Vernoise Vergt a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux