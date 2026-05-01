Vide Grenier du foot de Vergt Stade de Football Vergt

Vergt

Vide Grenier du foot de Vergt

Stade de Football 6 Impasse Jean-Hugues Giraud Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 06:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le lundi 25 mai

Rejoignez-nous au Vide Grenier du foot de Vergt de 6h à 18h au Stade de Football.

2€ le mètre (exposants).

Restauration sur place.

Buvette toute la journée.

Ambiance conviviale et familiale.

Réservez au 06 44 06 69 43.

Le lundi 25 mai

Rejoignez-nous au Vide Grenier du foot de Vergt de 6h à 18h au Stade de Football.

2€ le mètre (exposants).

Restauration sur place.

Buvette toute la journée.

Ambiance conviviale et familiale.

Réservez au 06 44 06 69 43. .

Stade de Football 6 Impasse Jean-Hugues Giraud Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 06 69 43

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English : Vide Grenier du foot de Vergt

Monday May 25th

Join us at the Vide Grenier of the Vergt soccer club from 6am to 6pm at the Football Stadium.

2? per metre (exhibitors).

Catering on site.

Refreshment bar all day.

Friendly, family atmosphere.

Book on 06 44 06 69 43.

L’événement Vide Grenier du foot de Vergt Vergt a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux