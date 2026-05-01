Fête de la Nature balade nocturne Kernascléden
Fête de la Nature balade nocturne Kernascléden vendredi 22 mai 2026.
Kernascléden
Fête de la Nature balade nocturne
1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 21:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Lors d’une balade au crépuscule, découvrez la faune sauvage qui vit la nuit ! Qui sont ces animaux souvent remplis de mystères ! Tendez l’oreille, ouvrez les yeux, toute une vie de la forêt est à portée de main ! Réservation obligatoire .
1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Fête de la Nature balade nocturne Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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