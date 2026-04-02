Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden
Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden mercredi 10 juin 2026.
Kernascléden
Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau
Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:30:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Plongez dans le monde secret de la rivière du Scorff ! Venez découvrir la richesse insoupçonnée de la vie aquatique et de l’importance de préserver ces milieux. Sur inscription. .
Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Kernascléden a été mis à jour le 2026-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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