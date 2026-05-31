Visite guidée de la Maison de la chauve-souris, Maison de la chauve-souris, Kernascléden

Visite guidée de la Maison de la chauve-souris 7 juillet – 28 août Maison de la chauve-souris Morbihan

Payant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T15:00:00+02:00 – 2026-07-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:30:00+02:00

Accompagné par notre guide, vous découvrez le monde des chauves-souris. Au fil du parcours vous en apprenez un peu plus sur les demoiselles de la nuit et leur écosystème : anatomie, alimentation, habitats, menaces…

Vous terminez par l’observation de la colonie de Grands Rhinolophes qui habitent dans les combles de l’église de Kernascléden, grâce à nos caméras infrarouges.

Maison de la chauve-souris Kernascléden Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne https://www.maisondelachauvesouris.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0297282631 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@amikiro.fr »}] Ouverte en 2006, la Maison de la Chauve-souris n’est pas née par hasard. Depuis de nombreuses années, une des plus importantes colonies de Grands Rhinolophes de Bretagne a élu domicile dans les combles de l’église. Plusieurs centaines d’individus y sont rassemblés en été pour mettre bas leur unique bébé.

C’est par la création d’une association en 2003, qu’Amikiro porté par des bénévoles motivés et par un projet innovant, se lançait dans l’aventure.

Vous pourrez y découvrir une scénographie entièrement revisitée, de près de 400m2, à destination de toute la famille, avec sa salle d’ambiance nocturne, ses nombreux modules pour les enfants, son aile mécanique géante… et toujours… la colonie de chauves-souris en direct par caméra infra-rouge, et un nouveau jeu de recherche dans les combles! Adultes (12 ans et +) : 6,50 € ; Enfants (3 à 11 ans) : 4€ ; gratuit jusqu’à 2 ans. Pour période d’ouverture du musée et les horaires : consulter le site internet.

Accompagné de notre guide, vous découvrez l’univers fascinant des demoiselles de la nuit. visite guidée

@Amikiro