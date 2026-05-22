Week-end complicité avec votre chien Kernascléden
Week-end complicité avec votre chien Kernascléden samedi 6 juin 2026.
Kernascléden
Week-end complicité avec votre chien
8 Canquisquélen Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Un Week-end dédié à vous et votre compagnon à 4 pattes, faites vous plaisir… Au programme activités fun, conseils, bien être et moment de complicité avec votre toutou. Un événement convivial à partager en famille dans un cadre nature. Agility, Obé rythmée, balades accompagnées, bien-être & conseils, et plein de surprises ! Places limitées, réservez vite ! .
8 Canquisquélen Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 27 06
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English :
L’événement Week-end complicité avec votre chien Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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