Kernascléden

Week-end complicité avec votre chien

8 Canquisquélen Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Un Week-end dédié à vous et votre compagnon à 4 pattes, faites vous plaisir… Au programme activités fun, conseils, bien être et moment de complicité avec votre toutou. Un événement convivial à partager en famille dans un cadre nature. Agility, Obé rythmée, balades accompagnées, bien-être & conseils, et plein de surprises ! Places limitées, réservez vite ! .

8 Canquisquélen Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 27 06

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English :

L’événement Week-end complicité avec votre chien Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan