Kernascléden

Fête de la Nature chant d’oiseaux

1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le temps d’une balade matinale, apprenez à écouter et identifier le chant des oiseaux en forêt de Pont-Callec. Ce n’est pas parce qu’on ne les voit pas, qu’on ne les entend pas ! Réservation obligatoire. .

1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

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English :

L’événement Fête de la Nature chant d’oiseaux Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan