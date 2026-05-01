Fête de la Nature chant d’oiseaux Kernascléden
Fête de la Nature chant d’oiseaux Kernascléden samedi 23 mai 2026.
Kernascléden
Fête de la Nature chant d’oiseaux
1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le temps d’une balade matinale, apprenez à écouter et identifier le chant des oiseaux en forêt de Pont-Callec. Ce n’est pas parce qu’on ne les voit pas, qu’on ne les entend pas ! Réservation obligatoire. .
1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la Nature chant d’oiseaux Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Kernascléden (Morbihan)
- Sortie nature L’appel du sauvage Maison de la chauve-souris Kernascléden 3 juin 2026
- Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden 10 juin 2026
- Sortie nature L’appel du sauvage Maison de la chauve-souris Kernascléden 17 juin 2026
- Sortie nature Les p’tites bêtes du cours d’eau Maison de la chauve-souris Kernascléden 24 juin 2026
- Nuits de la chauve-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden 7 juillet 2026