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Nuits de la chauve-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden

Nuits de la chauve-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Maison de la chauve-souris

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 56540 Kernascléden

Département : Morbihan

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Kernascléden

Nuits de la chauve-souris

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-07

Après la visite libre de la Maison de la chauve-souris, suivez notre guide naturaliste au plus près de l’église du village pour en apprendre plus sur les chauves-souris et les voir sortir des combles de l’église. Plus de 250 Grands Rhinolophes y gîtent tout l’été. Émerveillement garanti ! Puis pour prolonger la soirée, suivez notre guide nature sur les berges du Scorff à quelques minutes pour aller voir les Murins de Daubenton chassés sur la rivière. Réservation obligatoire. Tous les mardis et vendredis.   .

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Nuits de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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