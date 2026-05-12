Nuits de la chauve-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden

Kernascléden

Nuits de la chauve-souris

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-07

Après la visite libre de la Maison de la chauve-souris, suivez notre guide naturaliste au plus près de l’église du village pour en apprendre plus sur les chauves-souris et les voir sortir des combles de l’église. Plus de 250 Grands Rhinolophes y gîtent tout l’été. Émerveillement garanti ! Puis pour prolonger la soirée, suivez notre guide nature sur les berges du Scorff à quelques minutes pour aller voir les Murins de Daubenton chassés sur la rivière. Réservation obligatoire. Tous les mardis et vendredis. .

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuits de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan