L’appel du sauvage Kernascléden
L’appel du sauvage Kernascléden jeudi 9 juillet 2026.
Kernascléden
L’appel du sauvage
Moulin Neuf Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-06 2026-08-20
Le temps d’une balade dans l’univers de la forêt de Pont-Callec, accompagnés de notre animatrice nature, vous menez l’enquête pour essayer de trouver des traces et des empreintes laissées par la faune sauvage. Observez bien la végétation qui vous entoure, un autre monde s’ouvre à vous ! Accessible dès 3 ans. Réservation obligatoire. .
Moulin Neuf Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement L’appel du sauvage Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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