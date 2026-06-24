Kernascléden

Fête Esk’Ale

25 Rue des Rohan Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La microbrasserie l’Esk’Ale fête ses 3 ans ! Visites guidées à 15h, 16h et 17h. Quizz apéro. Jeux en bois et fléchettes. Brasero à disposition. .

25 Rue des Rohan Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 6 38 04 38 66

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English :

L’événement Fête Esk’Ale Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan