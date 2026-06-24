Fête Esk’Ale Kernascléden
Fête Esk’Ale Kernascléden samedi 4 juillet 2026.
Kernascléden
Fête Esk’Ale
25 Rue des Rohan Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La microbrasserie l’Esk’Ale fête ses 3 ans ! Visites guidées à 15h, 16h et 17h. Quizz apéro. Jeux en bois et fléchettes. Brasero à disposition. .
25 Rue des Rohan Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 6 38 04 38 66
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English :
L’événement Fête Esk’Ale Kernascléden a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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