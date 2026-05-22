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Ateliers construction de gîte à chauves-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden

Ateliers construction de gîte à chauves-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Maison de la chauve-souris

Adresse : 1 Place de l'Église

Ville : 56540 Kernascléden

Département : Morbihan

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Kernascléden

Ateliers construction de gîte à chauves-souris

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Agir pour la préservation des chauves-souris c’est possible ! Construisez un gîte d’été et repartez avec ! Durant 2h, vous construisez un gîte et bénéficiez des conseils et explications de notre animatrice nature. Réservation obligatoire.   .

Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31 

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English :

L’événement Ateliers construction de gîte à chauves-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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