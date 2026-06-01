Nuits de la Chauve-souris, Maison de la chauve-souris, Kernascléden

Nuits de la Chauve-souris 7 juillet – 28 août Maison de la chauve-souris Morbihan

entrée payante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T20:30:00+02:00 – 2026-07-07T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T23:30:00+02:00

Cet été, la Maison de la chauve-souris vous propose de découvrir la colonie de Grands Rhinolophes qui gîte dans les combles de l’église de Kernascléden. Vous débutez la soirée par la visite du musée avant de partir avec notre guide nature aux abords de l’église pour découvrir les chauves-souris et en apprendre un peu plus sur ce petit mammifère ! Vous ternimez sur un petit pont au-dessus de la rivière pour découvrir d’autres espèces ! émerveillement garanti !

Maison de la chauve-souris Kernascléden Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne https://www.maisondelachauvesouris.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0297282631 »}] Ouverte en 2006, la Maison de la Chauve-souris n’est pas née par hasard. Depuis de nombreuses années, une des plus importantes colonies de Grands Rhinolophes de Bretagne a élu domicile dans les combles de l’église. Plusieurs centaines d’individus y sont rassemblés en été pour mettre bas leur unique bébé.

C’est par la création d’une association en 2003, qu’Amikiro porté par des bénévoles motivés et par un projet innovant, se lançait dans l’aventure.

Vous pourrez y découvrir une scénographie entièrement revisitée, de près de 400m2, à destination de toute la famille, avec sa salle d’ambiance nocturne, ses nombreux modules pour les enfants, son aile mécanique géante… et toujours… la colonie de chauves-souris en direct par caméra infra-rouge, et un nouveau jeu de recherche dans les combles! Adultes (12 ans et +) : 6,50 € ; Enfants (3 à 11 ans) : 4€ ; gratuit jusqu’à 2 ans. Pour période d’ouverture du musée et les horaires : consulter le site internet.

Le temps d’une soirée d’été, participez à l’observation de la colonie de chauves-souris des combles de l’église de Kernascléden et découvrez qui est ce petit mammifère fascinant ! soirée insolite balade nocturne

Amikiro