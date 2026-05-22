Visite guidée de la Maison de la chauve-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden
Visite guidée de la Maison de la chauve-souris Maison de la chauve-souris Kernascléden mercredi 8 juillet 2026.
Kernascléden
Visite guidée de la Maison de la chauve-souris
Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-08
Suivez notre guide animatrice en visite pour découvrir l’univers étonnant des demoiselles de la nuit. Légendes, idées reçues, anatomie, alimentation … vous serez incollables sur les chauves-souris. Vous terminerez par observer la colonie de Grands Rhinolophes dans les combles de l’église depuis les caméras infrarouges du musée. Du mardi au vendredi. .
Maison de la chauve-souris 1 Place de l’Église Kernascléden 56540 Morbihan Bretagne +33 2 97 28 26 31
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English :
L’événement Visite guidée de la Maison de la chauve-souris Kernascléden a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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