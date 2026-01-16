Fête de la nature et du bien être tout vent Montlieu-la-Garde

Fête de la nature et du bien être

Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

2026-06-07

Venez profiter de cette journée axée sur la nature et le bien être ,

divers intervenants seront présent pour vous faire découvrir leurs métiers et leurs passion .

Journée d’animation gratuite

présence de food truck

.

Maison de la Forêt Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 67 maisondelaforet@haute-saintonge.org

English :

Come and enjoy this day focused on nature and well-being,

a variety of speakers will be on hand to introduce you to their trades and passions.

Free day of entertainment

presence of food trucks

