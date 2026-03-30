Fête de la nature Exposition, concours photos Médiathèque Mansle-les-Fontaines
Fête de la nature Exposition, concours photos Médiathèque Mansle-les-Fontaines lundi 25 mai 2026.
Fête de la nature Exposition, concours photos
Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-25
Balades découvertes, conférences, ateliers, animations….tout un programme !
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Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 39 91
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English :
Discovery walks, conferences, workshops, events…. program!
L’événement Fête de la nature Exposition, concours photos Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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