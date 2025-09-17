Fête de la pêche Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines
Fête de la pêche Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines dimanche 7 juin 2026.
Mansle-les-Fontaines
Fête de la pêche
Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Promotion de la pêche de loisir
.
Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 02 71 47 baussantbruno@gmail.com
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English :
Promotion of recreational fishing
L’événement Fête de la pêche Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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