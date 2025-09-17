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Fête de la pêche Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines

Fête de la pêche Rue de Watlington Mansle-les-Fontaines dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Rue de Watlington

Adresse : Hippodrome du Champion

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Mansle-les-Fontaines

Fête de la pêche

Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Promotion de la pêche de loisir
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Rue de Watlington Hippodrome du Champion Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 02 71 47  baussantbruno@gmail.com

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English :

Promotion of recreational fishing

L’événement Fête de la pêche Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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