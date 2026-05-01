Soirée jeunes Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines
Soirée jeunes Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines vendredi 29 mai 2026.
Mansle-les-Fontaines
Soirée jeunes
Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
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Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08
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English :
L’événement Soirée jeunes Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente