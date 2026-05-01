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Soirée jeunes Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

Soirée jeunes Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Centre culturel et social Arc en Ciel

Adresse : 21 rue Martin

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 2 2 2

Mansle-les-Fontaines

Soirée jeunes

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :
2026-05-29

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Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08 

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English :

L’événement Soirée jeunes Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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