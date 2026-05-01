Soirée jeunes Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

Mansle-les-Fontaines

Soirée jeunes

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

.

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeunes Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente