Les saveurs d’Alaric Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines
Les saveurs d’Alaric Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines jeudi 4 juin 2026.
Mansle-les-Fontaines
Les saveurs d’Alaric
Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 12:00:00
fin : 2026-06-04 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04
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Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08
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English :
L’événement Les saveurs d’Alaric Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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