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Les saveurs d’Alaric Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines

Les saveurs d’Alaric Centre culturel et social Arc en Ciel Mansle-les-Fontaines jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Centre culturel et social Arc en Ciel

Adresse : 21 rue Martin

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 15 15 15

Mansle-les-Fontaines

Les saveurs d’Alaric

Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 12:00:00
fin : 2026-06-04 12:00:00

Date(s) :
2026-06-04

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Centre culturel et social Arc en Ciel 21 rue Martin Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 72 08 

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English :

L’événement Les saveurs d’Alaric Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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