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Rendez vous aux jardins Parc Jean Pierre Lanson Mansle-les-Fontaines

Rendez vous aux jardins Parc Jean Pierre Lanson Mansle-les-Fontaines samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc Jean Pierre Lanson

Adresse : Jardin botanique

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mansle-les-Fontaines

Rendez vous aux jardins

Parc Jean Pierre Lanson Jardin botanique Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :
2026-06-06

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Parc Jean Pierre Lanson Jardin botanique Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 68 74 98 

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English :

L’événement Rendez vous aux jardins Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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