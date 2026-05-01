Fête de la Nature inter-associations Ecole du Spernoc près du Grand Melgorn Porspoder
Fête de la Nature inter-associations Ecole du Spernoc près du Grand Melgorn Porspoder samedi 16 mai 2026.
Porspoder
Fête de la Nature inter-associations
Ecole du Spernoc près du Grand Melgorn Cour de l’école du Spernoc Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Vous trouverez de nombreuses animations gratuites dont des déambulations, des dégustations, des animations musicales, des découvertes, des petites expérimentations avec Agit’glaz, Bidule Système, C.A.P à l’Ouest !, Graines d’Iroise, Le Grand Melgorn, Gwechall ha Breman, Liorzh an tri derv, Nawari Kourientine, Sonerien an Tevenn et la médiathèque Pierre Arzel.
Autour de l’école du Spernoc (médiathèque, verger pour Tous, cour de l’école, jardin partagé, lavoir de Kerdelvas).
Programme complet sur IntraMuros ou sur le site C.A.P à l’Ouest ! .
Ecole du Spernoc près du Grand Melgorn Cour de l’école du Spernoc Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93
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English : Fête de la Nature inter-associations
L’événement Fête de la Nature inter-associations Porspoder a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE
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