Fête de la nature La nature c’est tout un art Auprès de mon arbre Port-Mort
Fête de la nature La nature c’est tout un art Auprès de mon arbre Port-Mort samedi 23 mai 2026.
Port-Mort
Fête de la nature La nature c’est tout un art Auprès de mon arbre
87 Grande Rue Port-Mort Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Parcours libre découverte des arbres et de leur faune au travers de mobiles suspendus, de dessins d’enfants de l’école, photos d’art, peintures, dans les jardins de la mairie (à côté de l’église). Un petit atelier peinture dessin est proposé aux enfants. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. .
87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr
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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art Auprès de mon arbre
L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Auprès de mon arbre Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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