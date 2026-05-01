Port-Mort

Fête de la nature La nature c’est tout un art Les oiseaux chantent, l’homme compose !

87 Grande Rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade et jeu autour des chants des oiseaux comprendre, écouter, identifier, imiter et retrouver des chants dans des œuvres musicales. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. Réservation obligatoire contact@cpn-port-mort.fr

Pour les activités demandant réservation, tous les éléments nécessaires (lieu de rendez-vous, parking) vous seront donnés lors de votre inscription. Pour toutes les activités, les chaussures fermées sont fortement recommandées Toutes les activités sont gratuites. .

87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr

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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art Les oiseaux chantent, l’homme compose !

L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Les oiseaux chantent, l’homme compose ! Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération