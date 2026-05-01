Port-Mort

Fête de la nature La nature c’est tout un art Plantes du bord de Seine regards croisés du botaniste et du peintre

87 Grande Rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 15:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade en famille à la découverte de quelques plantes des bords de Seine regard de promeneur, regard du botaniste et regards d’artistes du monde.

Pour les activités demandant réservation, tous les éléments nécessaires (lieu de rendez-vous, parking) vous seront donnés lors de votre inscription. Pour toutes les activités, les chaussures fermées sont fortement recommandées Toutes les activités sont gratuites. .

87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr

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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art Plantes du bord de Seine regards croisés du botaniste et du peintre

L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Plantes du bord de Seine regards croisés du botaniste et du peintre Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération