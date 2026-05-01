Port-Mort

Fête de la nature La nature c’est tout un art Sculpter le paysage

87 Grande Rue Port-Mort Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Aiguiser son regard et découvrir le paysage autrement. Le sculpteur Medjid Houari nous invite à découvrir ses sculptures monumentales. Exposées en plein air, elles deviennent des tableaux qui invitent à découvrir le paysage autrement.

Pour les activités demandant réservation, tous les éléments nécessaires (lieu de rendez-vous, parking) vous seront donnés lors de votre inscription. Pour toutes les activités, les chaussures fermées sont fortement recommandées Toutes les activités sont gratuites. .

87 Grande Rue Port-Mort 27940 Eure Normandie contact@cpn-port-mort.fr

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English : Fête de la nature La nature c’est tout un art Sculpter le paysage

L’événement Fête de la nature La nature c’est tout un art Sculpter le paysage Port-Mort a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération