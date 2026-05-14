FÊTE DE LA NATURE JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE Toulouse
FÊTE DE LA NATURE JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE Toulouse samedi 23 mai 2026.
Toulouse
FÊTE DE LA NATURE
JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez profiter d’un week-end exceptionnel aux Jardins du Muséum à Borderouge sous le signe de la nature !
Au programme
– Stands autour de la botanique en accès libre.
– Spectacle Les balades de Tistou (payant)
Tistou est un enfant capable de faire pousser des fleurs là où règnent le béton et la misère. À travers ses apprentissages, vous redécouvrez les plantes, la beauté de la ville et le lien essentiel avec le vivant, étroitement mêlés.
– Atelier biomimétisme le génie des graines (payant)
Jupon, plumet, cape, parachute, spirale, aileron, ailettes, hélice… tous les stratagèmes sont autorisés pour participer à cette folle course aéroportée !
En s’appuyant sur des images de graines et un ensemble de matériaux mis à disposition, vous devrez faire preuve d’observation et d’imagination pour réaliser par biomimétisme, un petit objet dont la performance de vol sera mise à l’épreuve.
Retrouvez la programmation complète sur le site des jardins du Museum. .
JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84
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English :
Come and enjoy an exceptional weekend at the Jardins du Muséum in Borderouge!
L’événement FÊTE DE LA NATURE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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