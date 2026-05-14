FÊTE DE LA NATURE JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE Toulouse

Toulouse

FÊTE DE LA NATURE

JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez profiter d’un week-end exceptionnel aux Jardins du Muséum à Borderouge sous le signe de la nature !

Au programme

– Stands autour de la botanique en accès libre.

– Spectacle Les balades de Tistou (payant)

Tistou est un enfant capable de faire pousser des fleurs là où règnent le béton et la misère. À travers ses apprentissages, vous redécouvrez les plantes, la beauté de la ville et le lien essentiel avec le vivant, étroitement mêlés.

– Atelier biomimétisme le génie des graines (payant)

Jupon, plumet, cape, parachute, spirale, aileron, ailettes, hélice… tous les stratagèmes sont autorisés pour participer à cette folle course aéroportée !

En s’appuyant sur des images de graines et un ensemble de matériaux mis à disposition, vous devrez faire preuve d’observation et d’imagination pour réaliser par biomimétisme, un petit objet dont la performance de vol sera mise à l’épreuve.

Retrouvez la programmation complète sur le site des jardins du Museum. .

JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84

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English :

Come and enjoy an exceptional weekend at the Jardins du Muséum in Borderouge!

L’événement FÊTE DE LA NATURE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE