Fête de la paille et de la laine, Musée de la Vie Rurale à Steenwerck, Steenwerck

Informations pratiques

Fête de la paille et de la laine Dimanche 13 septembre, 15h00 Musée de la Vie Rurale à Steenwerck Nord

Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

D’un côté la paille :

La traditionnelle « fête de la moisson » du Musée perpétue depuis 40 ans le battage du blé comme autrefois : du fléau à la batteuse en passant par la bogueuse actionnée par le cheval, c’est toute l’histoire du blé qui sera évoquée par des démonstrations.

Ce blé a été moissonné à la main cet été par une équipe de bénévoles du Musée.

L’association « les Pistons de l’Alloeu » sera également présente avec une ancienne presse à ballots.

On trouvera également dans cet espace un stand de présentation des techniques actuelles de construction et l’utilisation de la paille dans la décoration en démonstration avec l’Atelier Paille de Ronchin.

De l’autre côté, la laine :

Du mouton, au cardage, filage, tissage et tricot, toute la chaîne de production de la laine sera présentée grâce à de nombreux intervenants, dont les membres habitués du café tricot qui se réunit au Musée chaque samedi.

Des alpagas seront également présentés.

Musée de la Vie Rurale à Steenwerck 49 rue du musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}]

La traditionnelle « fête de la moisson » du Musée perpétue depuis 40 ans le battage du blé comme autrefois.