Visite animée de la Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Steenwerck

Informations pratiques

Visite animée de la Ferme des Orgues 19 et 20 septembre La Ferme des Orgues Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez decouvrir la Ferme des Orgues,un musée de musique mécanique avec de nombreux instruments tels que des phonographes, des boîtes à musique, des pianos mécaniques, et bien d’autres choses.

Buvette ouverte tout au long du week-end.

La Ferme des Orgues 02 rue de l’hollebecque 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 49 13 13 https://www.lafermedesorgues.com/ Musée d’instrument de musique mécanique ( boites à musique, orgues de barbarie, phonographes etc) Présence d’un grand parking gratuit

Venez découvrir la Ferme des Orgues, un musée de musique mécanique avec de nombreux instruments tels que des phonographes, des boîtes à musique, des pianos mécanique, et bien d’autres choses.

©Patrick Desnoulez