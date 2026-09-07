Visite animée de la Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Steenwerck
samedi 19 septembre 2026 · La Ferme des Orgues · Steenwerck
Informations pratiques
Visite animée de la Ferme des Orgues 19 et 20 septembre La Ferme des Orgues Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez decouvrir la Ferme des Orgues,un musée de musique mécanique avec de nombreux instruments tels que des phonographes, des boîtes à musique, des pianos mécaniques, et bien d’autres choses.
Buvette ouverte tout au long du week-end.
La Ferme des Orgues 02 rue de l’hollebecque 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 49 13 13 https://www.lafermedesorgues.com/ Musée d’instrument de musique mécanique ( boites à musique, orgues de barbarie, phonographes etc) Présence d’un grand parking gratuit
Venez découvrir la Ferme des Orgues, un musée de musique mécanique avec de nombreux instruments tels que des phonographes, des boîtes à musique, des pianos mécanique, et bien d’autres choses.
©Patrick Desnoulez
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