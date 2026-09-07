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« Intérieur jour, une femme attend » par Esther Mollo et Audrey Chapon, Musée de la Vie Rurale à Steenwerck, Steenwerck

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de la Vie Rurale à Steenwerck · Steenwerck

« Intérieur jour, une femme attend » par Esther Mollo et Audrey Chapon, Musée de la Vie Rurale à Steenwerck, Steenwerck

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Vie Rurale à Steenwerck
Adresse
49 rue du musée 59181 Steenwerck
Ville
59181 Steenwerck
Département
Nord
Tarif
Gratuit

« Intérieur jour, une femme attend » par Esther Mollo et Audrey Chapon Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la Vie Rurale à Steenwerck Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À travers le quotidien d’une femme au foyer, le spectacle interroge la place des femmes, la maternité, le couple, le poids des normes sociales, mais aussi la manière dont l’espace intime peut devenir un lieu d’enfermement ou de résistance.
Ce spectacle est proposé sur le territoire de Cœur de Flandre Agglo. Il est soutenu financièrement par la DRAC Hauts-de-France.

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Ce spectacle est proposé sur le territoire de Cœur de Flandre Agglo. Il est soutenu financièrement par la DRAC Hauts-de-France.

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