Informations pratiques

« Intérieur jour, une femme attend » par Esther Mollo et Audrey Chapon Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la Vie Rurale à Steenwerck Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

À travers le quotidien d’une femme au foyer, le spectacle interroge la place des femmes, la maternité, le couple, le poids des normes sociales, mais aussi la manière dont l’espace intime peut devenir un lieu d’enfermement ou de résistance.

Ce spectacle est proposé sur le territoire de Cœur de Flandre Agglo. Il est soutenu financièrement par la DRAC Hauts-de-France.

Musée de la Vie Rurale à Steenwerck 49 rue du musée 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee.steenwerck@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 50 33 80 »}]

Ce spectacle est proposé sur le territoire de Cœur de Flandre Agglo. Il est soutenu financièrement par la DRAC Hauts-de-France.