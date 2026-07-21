AGENDA · Gries
Fête de la paroisse catholique Gries
dimanche 13 septembre 2026 · Gries
Informations pratiques
Gries
Fête de la paroisse catholique
rue du Stade Gries Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Paroisse catholique, Gries .
rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr
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English :
L’événement Fête de la paroisse catholique Gries a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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