Informations pratiques

Gries

Soirée harengs

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Par l’Amicale des pompiers Gries-Kurtzenhouse .

rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr

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English :

L’événement Soirée harengs Gries a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn