AGENDA · Gries
Journée inter-associations Gries
samedi 29 août 2026 · Gries
Informations pratiques
Gries
Journée inter-associations
rue du Stade Gries Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
.
rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr
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English :
L’événement Journée inter-associations Gries a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes de la Basse-Zorn
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