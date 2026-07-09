Informations pratiques

Gries

Match de basket amical ASA SIG à 20h30

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

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rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr

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English :

L’événement Match de basket amical ASA SIG à 20h30 Gries a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes de la Basse-Zorn