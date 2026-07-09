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AGENDA · Gries

Match de basket amical ASA SIG à 20h30 Gries

mardi 25 août 2026 · Gries

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Adresse
rue du Stade
Ville
67240 Gries
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gries

Match de basket amical ASA SIG à 20h30

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

  .

rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62  mairie@gries.fr

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English :

L’événement Match de basket amical ASA SIG à 20h30 Gries a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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