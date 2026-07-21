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AGENDA · Gries

Loto-bingo Gries

dimanche 4 octobre 2026 · Gries

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
rue du Stade
Ville
67240 Gries
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gries

Loto-bingo

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Par l’Association 4L des cigognes   .

rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62  mairie@gries.fr

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English :

L’événement Loto-bingo Gries a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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