Informations pratiques

Gries

Loto-bingo

rue du Stade Gries Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Par l’Association 4L des cigognes .

rue du Stade Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 42 62 mairie@gries.fr

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English :

L’événement Loto-bingo Gries a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes de la Basse-Zorn